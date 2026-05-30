В Днепропетровской области мужчину подозревают в убийстве дяди из ружья
Киев • УНН
В Никопольском районе 30-летний мужчина убил своего дядю выстрелом в голову. Полиция задержала подозреваемого, ему избрали меру пресечения.
В Никопольском районе Днепропетровской области правоохранители задержали 30-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве родственника. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает УНН.
Детали
Преступление произошло 24 мая на территории частного домовладения в одном из сел Мозолевской сельской общины.
По данным полиции, около 10:00 в Никопольское районное управление поступило сообщение об обнаружении тела 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 30-летний племянник погибшего.
По версии следствия, между мужчинами возник конфликт в доме потерпевшего, в ходе которого подозреваемый выстрелил в родственника. От полученных огнестрельных ранений головы мужчина скончался на месте.
После совершения преступления нападавший скрылся.
Оперативники криминальной полиции и сектора криминального анализа установили местонахождение фигуранта. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.
В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
