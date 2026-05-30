В Днепропетровской области мужчину подозревают в убийстве дяди из ружья

$44.2751.44
ukenru
29 мая, 14:16 • 45271 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 60061 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 43925 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 46440 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 62347 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 68004 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 69061 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 90470 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 71645 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 50064 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1м/с
85%
745мм
Популярные новости
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 18972 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили 70 артсистемPhoto04:07 • 15313 просмотра
Иран мог сбить американский F-15 китайской ракетой — NBC News04:31 • 11525 просмотра
россияне меняют логистику на трассе "новороссия" из-за потерь от украинских дронов – АТЕШ04:50 • 8430 просмотра
В Феодосии после ударов снова горит нефтебаза, дым растянулся почти на 10 кмPhoto04:51 • 4754 просмотра
публикации
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 18984 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 30150 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 31216 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 33091 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины29 мая, 14:16 • 45271 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Джон Ф. Кеннеди
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Вашингтон
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 26826 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 43493 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 48989 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 59071 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 110124 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Дипломатка

В Днепропетровской области мужчину подозревают в убийстве дяди из ружья

Киев • УНН

 • 1790 просмотра

В Никопольском районе 30-летний мужчина убил своего дядю выстрелом в голову. Полиция задержала подозреваемого, ему избрали меру пресечения.

В Днепропетровской области мужчину подозревают в убийстве дяди из ружья

В Никопольском районе Днепропетровской области правоохранители задержали 30-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве родственника. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Преступление произошло 24 мая на территории частного домовладения в одном из сел Мозолевской сельской общины.

По данным полиции, около 10:00 в Никопольское районное управление поступило сообщение об обнаружении тела 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 30-летний племянник погибшего.

По версии следствия, между мужчинами возник конфликт в доме потерпевшего, в ходе которого подозреваемый выстрелил в родственника. От полученных огнестрельных ранений головы мужчина скончался на месте.

После совершения преступления нападавший скрылся.

Оперативники криминальной полиции и сектора криминального анализа установили местонахождение фигуранта. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Подросток на BMW спровоцировал смертельное ДТП в Переяславе - полиция расследует детали29.05.26, 21:15 • 5250 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Пожизненное лишение свободы
Днепропетровская область