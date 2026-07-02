В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в работника ТЦК и полицейского
Киев • УНН
В Каменском мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейского во время проверки документов. Трое человек, включая нападавшего, получили ранения и госпитализированы.
В Каменском на Днепропетровщине во время проверки военно-учетных документов мужчина привел в действие гранату и бросил ее в работников ТЦК и полицейского. В результате взрыва ранения получили три человека, все госпитализированы. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, пишет УНН.
В результате взрыва телесные повреждения получил полицейский, военнослужащий РТЦК и СП, а также мужчина, который бросил гранату
Событие произошло 2 июля во время проведения мероприятий по оповещению. Во время проверки военно-учетных документов 50-летний мужчина, нарушивший правила воинского учета, привел в действие гранату и бросил ее. В результате взрыва все трое получили ранения, они госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства события. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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