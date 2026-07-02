Пытался "слить" врагу информацию о разработках украинских дронов - в академии Минобороны задержали российского "крота"
Киев • УНН
Военная контрразведка СБУ задержала доцента научного центра, который шпионил для рф. Он копировал документацию о новейших украинских дронах и передавал ее врагу.
В ведущей академии Минобороны Украины задержали российского "крота", который пытался "слить" врагу информацию о новейших разработках украинских дронов, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии сорвала новую попытку рашистов завладеть новейшими разработками Украины в сфере беспилотных технологий.
По результатам упреждающих действий задержан особо важный для рф агент российской военной разведки (более известной как гру), который шпионил для врага в одной из ведущих академий Минобороны Украины. Как выяснило расследование, "кротом" вражеской спецслужбы оказался доцент научного центра
Как сообщили в СБУ, по заказу российской гру агент копировал и пересылал куратору из рф проектную документацию о новейших ударных дронах Сил обороны.
Также чиновник безосновательно признавал неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку своих тактико-технических характеристик.
Для этого он готовил "негативные" заключения на тестовые проекты беспилотных и роботизированных систем, которые якобы непригодны для использования в боевых условиях.
Но военная контрразведка СБУ документировала каждый шаг фигуранта.
Благодаря упреждающим действиям Служба безопасности использовала "крота" для дезинформирования врага, а также предотвратила передачу рашистам секретных разработок украинской оборонной промышленности.
На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" в его рабочем кабинете, когда он пытался отправить куратору из рф новые документы.
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Установлено, что доцент был завербован российскими спецслужбистами через его знакомого из рф. В обмен на выполнение агентурных заданий фигурант надеялся на "должность" в оккупационной администрации рф.
Во время обыска у задержанного обнаружены два мобильных телефона и компьютерная техника, которые он использовал для законспирированной связи с гру рф.
Добавим
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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