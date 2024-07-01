В Днепре в результате ночного российского ракетного обстрела были ранены 7 человек, в том числе 15-летний мальчик, одну женщину госпитализировали, а остальным оказали амбулаторную помощь.
В Днепре из-за ночной российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них - 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, остальные будут лечиться амбулаторно. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках. Информация уточняется.
"Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целился баллистикой. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них - 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, остальные будут лечиться амбулаторно", - написал Лысак.
Дополнение
Никопольщину агрессор продолжал атаковать вечером дронами-камикадзе и артиллерией. Поцелил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах.
Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, газопровод. Горело поле с пшеницей. Пожар спасатели укротили пожар. Но огонь уничтожил более 2 га.
По райцентру и Покровской громаде оккупанты ударили и утром, применив БпЛА и артиллерию. В области без пострадавших. Другие последствия выясняются.
В Днепре прогремела серия взрывов30 июня 2024, 23:08 • 27397 просмотров