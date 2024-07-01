В Днепре из-за ночной российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них - 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, остальные будут лечиться амбулаторно. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках. Информация уточняется.

"Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целился баллистикой. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них - 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, остальные будут лечиться амбулаторно", - написал Лысак.

Дополнение

Никопольщину агрессор продолжал атаковать вечером дронами-камикадзе и артиллерией. Поцелил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах.

Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, газопровод. Горело поле с пшеницей. Пожар спасатели укротили пожар. Но огонь уничтожил более 2 га.

По райцентру и Покровской громаде оккупанты ударили и утром, применив БпЛА и артиллерию. В области без пострадавших. Другие последствия выясняются.

В Днепре прогремела серия взрывов