У Дніпрі через нічну атаку постраждали 7 людей, зокрема діти
Київ • УНН
У Дніпрі в результаті нічного російського ракетного обстрілу було поранено 7 осіб, у тому числі 15-річного хлопчика, одну жінку госпіталізували, а іншим надали амбулаторну допомогу.
У Дніпрі через нічну російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.
"Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно", — написав Лисак.
Доповнення
Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.
По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію. В області без постраждалих. Інші наслідки з'ясовуються.
У Дніпрі пролунала серія вибухів01.07.24, 02:08 • 32812 переглядiв