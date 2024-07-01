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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Дніпрі через нічну атаку постраждали 7 людей, зокрема діти

Київ • УНН

 • 35635 перегляди

У Дніпрі в результаті нічного російського ракетного обстрілу було поранено 7 осіб, у тому числі 15-річного хлопчика, одну жінку госпіталізували, а іншим надали амбулаторну допомогу.

У Дніпрі через нічну атаку постраждали 7 людей, зокрема діти

У Дніпрі через нічну російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

"Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно", — написав Лисак.

Доповнення

Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.

По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію. В області без постраждалих. Інші наслідки з'ясовуються.

У Дніпрі пролунала серія вибухів01.07.24, 02:08 • 32812 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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