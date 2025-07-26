В Днепре из-за массированного обстрела РФ погиб человек
Киев • УНН
Войска рф совершили массированную атаку на Днепр в ночь на 26 июля, в результате чего погиб один человек в жилом многоэтажном доме. Мэр города Борис Филатов выразил соболезнования и призвал жителей не игнорировать укрытия во время обстрелов.
Войска рф в ночь на 26 июля совершили массированную атаку на Днепр. В результате обстрела погиб человек. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"К сожалению, в жилом многоэтажном доме, элитном "небоскребе", уже есть один погибший", - говорится в сообщении.
Филатов отметил, что понимает, что укрытий не хватает, но подчеркнул, что сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг - совсем не нужно.
"Мои соболезнования родным погибшего", - резюмировал мэр города.
Напомним
Этой ночью Харьков подвергся почти трехчасовой массированной комбинированной атаке. Враг применил управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе, нанеся 4 удара КАБ, 2 удара баллистикой и около 15 атак "шахедами".