У Дніпрі через масований обстріл рф загинула людина
Київ • УНН
Війська рф здійснили масовану атаку на Дніпро в ніч на 26 липня, внаслідок чого загинула одна людина в житловому багатоповерховому будинку. Мер міста Борис Філатов висловив співчуття та закликав мешканців не ігнорувати укриття під час обстрілів.
Війська рф в ніч на 26 липня здійснили масовану атаку на Дніпро. Внаслідок обстрілу загинула людина. Про це повідомив мер міста Бориса Філатова у Telegram, пише УНН.
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"На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", - йдеться у повідомленні.
Філатов зазначив, що розуміє, що укриттів не вистачає, але наголосив, що сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг - зовсім не потрібно.
"Мої співчуття рідним загиблого", - резюмував мер міста.
Нагадаємо
Цієї ночі Харків зазнав майже тригодинної масованої комбінованої атаки. Ворог застосував керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе, завдавши 4 удари КАБ, 2 удари балістикою та близько 15 атак "шахедами".