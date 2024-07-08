В Днепре из-за атаки рф есть раненые, повреждены многоэтажка, предприятие и СТО, есть последствия в Кривом Роге и районе - ОВА

Массированная атака российских войск на Днепропетровскую область привела к человеческим жертвам, повреждению предприятий и пожарам в Днепре и Кривом Роге, в последнем по меньшей мере 10 человек погибли и более 30 получили ранения, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Массированная вражеская атака с воздуха на область. В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Изуродовано СТО. Есть раненые", - сообщил Лысак в Telegram.

По его словам, "в Кривом Роге также разрушения на предприятии и пожар. Предварительно, 10 погибших и более 30 пострадавших". "Горит и в Криворожском районе", - добавил он.

Информация, как указано, уточняется.

Атака рф на Кривой Рог: известно о 10 погибших и более 30 раненых