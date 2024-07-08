В Днепре из-за атаки рф есть раненые, повреждены многоэтажка, предприятие и СТО, есть последствия в Кривом Роге и районе - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

8 июля 2024, 09:09  •  33060 просмотра

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Массированная воздушная атака противника на Днепропетровскую область привела к человеческим жертвам, повреждению зданий и пожарам в Днепре и Кривом Роге, по меньшей мере 10 человек погибли и более 30 получили ранения.

Массированная атака российских войск на Днепропетровскую область привела к человеческим жертвам, повреждению предприятий и пожарам в Днепре и Кривом Роге, в последнем по меньшей мере 10 человек погибли и более 30 получили ранения, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Массированная вражеская атака с воздуха на область. В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Изуродовано СТО. Есть раненые", - сообщил Лысак в Telegram.

По его словам, "в Кривом Роге также разрушения на предприятии и пожар. Предварительно, 10 погибших и более 30 пострадавших". "Горит и в Криворожском районе", - добавил он. 

Информация, как указано, уточняется.

Атака рф на Кривой Рог: известно о 10 погибших и более 30 раненых8 июля 2024, 08:46 • 51198 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
krivoi-rogКривой Рог
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