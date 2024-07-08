Атака рф на Кривой Рог: известно о 10 погибших и более 30 раненых
Киев • УНН
10 человек погибли, 31 ранен в результате массированного ракетного удара россии по городу Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.
10 человек погибли еще 31 получил ранения из-за массированной ракетной атаки россиян на город Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил руководитель совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.
Пи**ры провели массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог. Несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых
По его словам, на местах работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.
Количество погибших в столице возросло до пяти8 июля 2024, 08:35 • 34265 просмотров