Количество погибших в столице возросло до пяти
Киев • УНН
Пять человек погибли в результате российского ракетного обстрела Киева, сообщает КГВА.
По состоянию на 11:31 уже известно о пяти погибших в результате ракетной атаки армии рф на Киев, передает УНН со ссылкой на КГВА.
"По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5-х погибших. Информация уточняется", - говорится в сообщении КГВА.
Ранее сообщалось о 3 погибших и 9-х пострадавших.
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