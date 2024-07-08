Количество погибших в столице возросло до пяти

По состоянию на 11:31 уже известно о пяти погибших в результате ракетной атаки армии рф на Киев, передает УНН со ссылкой на КГВА.

"По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5-х погибших. Информация уточняется", - говорится в сообщении КГВА.

Ранее сообщалось о 3 погибших и 9-х пострадавших.

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