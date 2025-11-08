В Днепре из-под завалов 9-этажки спасли йоркширского терьера Мишель, ее владелица - в больнице
Киев • УНН
В Днепре из-под завалов 9-этажки достали йоркширского терьера Мишель. Владелица собаки находится в больнице, поэтому ее заберут знакомые.
В Днепре спасатели достали из-под завалов 9-этажки маленькую собачку - йоркширского терьера Мишель, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, владелица Мишель сейчас находится в больнице из-за полученных травм после российского обстрела. Поэтому собаку заберут знакомые. Кинологи ГСЧС осмотрели Мишель – предварительно, она не повреждена.
Добавим
Аварийно-спасательные работы в Днепре после атаки РФ продолжаются. На месте работают психологи ГСЧС, к которым за помощью уже обратились 17 человек.
