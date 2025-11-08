В Днепре из-под завалов 9-этажки спасли йоркширского терьера Мишель, ее владелица - в больнице

ukenru
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Графики отключений электроэнергии
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto8 ноября, 04:48 • 26738 просмотра
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов8 ноября, 05:32 • 21434 просмотра
Оккупанты продают военных за "отказ стрелять" в трудовое рабство8 ноября, 05:48 • 14088 просмотра
Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, рф атаковала преимущественно баллистикой08:51 • 8392 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп10:43 • 10207 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 46474 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 28272 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 64640 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 34283 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 42691 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 55177 просмотра
В Днепре из-под завалов 9-этажки спасли йоркширского терьера Мишель, ее владелица - в больнице

Киев

В Днепре из-под завалов 9-этажки достали йоркширского терьера Мишель. Владелица собаки находится в больнице, поэтому ее заберут знакомые.

В Днепре из-под завалов 9-этажки спасли йоркширского терьера Мишель, ее владелица - в больнице

В Днепре спасатели достали из-под завалов 9-этажки маленькую собачку - йоркширского терьера Мишель, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, владелица Мишель сейчас находится в больнице из-за полученных травм после российского обстрела. Поэтому собаку заберут знакомые. Кинологи ГСЧС осмотрели Мишель – предварительно, она не повреждена.

Добавим

Аварийно-спасательные работы в Днепре после атаки РФ продолжаются. На месте работают психологи ГСЧС, к которым за помощью уже обратились 17 человек.

Число жертв удара рф по многоэтажке в Днепре возросло до 308.11.25, 12:12 • 2112 просмотров

