У Дніпрі з-під завалів 9-поверхівки врятували йоркширського тер'єра Мішель, її власниця - у лікарні
Київ • УНН
У Дніпрі з-під завалів 9-поверхівки дістали йоркширського тер'єра Мішель. Власниця собаки перебуває у лікарні, тому її заберуть знайомі.
У Дніпрі надзвичайники дістали з-під завалів 9-поверхівки маленького песика - йоркширського тер'єра Мішель, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, власниця Мішель наразі перебуває у лікарні через отримані травми після російського обстрілу. Тому собаку заберуть знайомі. Кінологи ДСНС оглянули Мішель – попередньо, вона не ушкоджена.
Додамо
Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі після атаки рф тривають. На місці працюють психологи ДСНС, до яких за допомогою уже звернулися 17 людей.
