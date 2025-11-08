ukenru
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Графіки відключень електроенергії
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
У Дніпрі з-під завалів 9-поверхівки врятували йоркширського тер'єра Мішель, її власниця - у лікарні

Київ • УНН

У Дніпрі з-під завалів 9-поверхівки дістали йоркширського тер'єра Мішель. Власниця собаки перебуває у лікарні, тому її заберуть знайомі.

У Дніпрі з-під завалів 9-поверхівки врятували йоркширського тер'єра Мішель, її власниця - у лікарні

У Дніпрі надзвичайники дістали з-під завалів 9-поверхівки маленького песика - йоркширського тер'єра Мішель, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, власниця Мішель наразі перебуває у лікарні через отримані травми після російського обстрілу. Тому собаку заберуть знайомі. Кінологи ДСНС оглянули Мішель – попередньо, вона не ушкоджена.

Додамо

Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі після атаки рф тривають. На місці працюють психологи ДСНС, до яких за допомогою уже звернулися 17 людей.

Кількість жертв удару рф по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 308.11.25, 12:12 • 2184 перегляди

Антоніна Туманова

Суспільство
Тварини
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро (місто)