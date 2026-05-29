В Днепре экс-полицейские избили задержанного до состояния реанимации - им объявили о подозрении

В Днепре двум бывшим правоохранителям сообщили о подозрении в пытках и умышленном причинении тяжких телесных повреждений мужчине, задержанному после бытового конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в июне 2024 года правоохранители прибыли на вызов по поводу ножевого ранения между соседями в Днепровском районе. Один из мужчин во время конфликта ранил соседа, после чего сам вызвал скорую и сразу признал обстоятельства происшествия.

После этого, по данным следствия, полицейские надели на него наручники, вывели во двор и начали бить, требуя "не забыть, что говорить в райотделе". В течение 15 минут они нанесли более 20 ударов руками и ногами. Впоследствии пострадавшего доставили в отделение полиции в тяжелом состоянии и сообщили о подозрении. Из-за критического состояния здоровья его не приняли в изолятор временного содержания. После этого мужчину несколько часов возили на служебном авто, а затем доставили в больницу якобы для прохождения флюорографии.

Медики госпитализировали мужчину в реанимацию. Диагностированы тяжелые телесные повреждения, значительная кровопотеря, травматический гемоторакс и перелом ребра.

