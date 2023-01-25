В Дия заканчивается бета-тестирование подачи заявления на брак

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«Заканчивается бета-тестирование заявления на брак через портал «Дия», - сказал Баник.

Также он сообщил, что в настоящее время в бета-тестировании национальный проект по бесплатному обмену старых электрических ламп на энергосберегающие LED-лампы.

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«Есть большой национальный проект по замене ламп, он сейчас в бета-тестировании, все идет достаточно успешно. Мы продолжаем работать над растаможкой – это большой, мощный долгосрочный проект», - рассказал Баник.

Дополнение

В ноябре 2022 года сообщалось, что на портале государственных услуг "Дия" запускают бета-тест подачи заявления о браке.