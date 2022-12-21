В Україні з січня стартує програма заміни старих ламп на енергозберігаючі LED-лампи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. З нового року кожен повнолітній громадянин України зможе безплатно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. І в такий спосіб зробить свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Цитата
«Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія. Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції», - підкреслила Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба міністерства.
Деталі
За її словами, зокрема, заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз. Уряд України працює над тим, щоб усі процедури з боку ЄС були завершені до кінця року і вже у січні програма стартувала.
Свириденко повідомила, що програма реалізовуватиметься через Укрпошту, а її механізм буде максимально спрощено. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних.
«Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатись цією можливістю», - відмітила Свириденко.
Доповнення
В Україні очікують розпочати отримання енергозберігаючих LED-ламп від країн-партнерів для заміни в установах та серед населення до кінця цього року.
В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні, зокрема, у Києві, залишається все ще складною. Регіонам доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення.