Посольство Австрії стежить за ситуацією навколо найбільшого в Україні паперового підприємства ККПК та готові допомагати бізнесу

Деталі

За словами посла, Pulp Mill Holding з самого початку своєї роботи допомагає розвиватися українській економіці: активно інвестує та забезпечує робочі місця. Саме тому вони ретельно стежать за тим, як розвивається розслідування стосовно комбінату, керівництво якого звинувачують у начебто несплаті податків та ін., через що було заарештовано корпоративні права і майно ККПК.

Цитата

“Одним із зобовʼязань посольства Австрії в Україні є захист інтересів австрійських компаній, які проводять свої бізнес операції в Україні. З початку своєї роботи в Україні у 2002 році «Pulp Mill Holding» робив значні внески в розвиток української економіки і постійно інвестував у покращення обладнання та підвищення європейських стандартів, які застосовуються на цьому підприємстві (ККПК - ред.).

Сьогодні, коли українці героїчно захищають свою країну та європейські цінності від російської агресії, «Pulp Mill Holding» захищає українські ЗСУ та співробітників «Pulp Mill Holding» в Україні.

Посольство Австрії в Україні повністю поважає право української влади розслідувати будь-які справи в межах своєї компетенції та повноваження. При цьому посольство Австрії в Україні просить зробити так, щоб обмежувальні заходи, які застосовуються в рамках кримінальних повноважень, такі як арешти та обшуки, були розумними, пропорційними і не призводили до ефективного блокування бізнесу, коли звинувачення не підтверджуються.

Крім того, посольство Австрії просить, щоб ті аргументи і скарги, які подає «Pulp Mill Holding», розглядалися повністю, широкомасштабно та обʼєктивно. Посольство Австрії впевнене, що дотримання до європейських принципів права, європейських стандартів юстиції та правосуддя є ключовим фактором стабільності України, стабільного економічного розвитку та майбутньої інтеграції України в європейські структури. Посольство продовжуватиме ретельно стежити за тим, як розвивається розслідування. Отже, моя позиція як посла: ми це все бачимо, маємо у цьому розібратися та допомогти, якщо це можливо”, - повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо.

Додамо

Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. ККПК здійснює експорт своєї продукції у 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції. Попри це, Комбінат може припинити свою діяльність, а все - через тиск з боку правоохоронців.