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Посольство Австрии следит за ситуацией вокруг крупнейшего в Украине бумажного предприятия ККБК и готовы помогать бизнесу

Посольство Австрии следит за ситуацией вокруг крупнейшего в Украине бумажного предприятия ККБК и готовы помогать бизнесу

Киев • УНН

 • 822396 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Арад Бенке выразил обеспокоенность по поводу ситуации, которая сложилась вокруг крупнейшего в Украине бумажного предприятия Киевского КБК в Обухове, которым владеет австрийский холдинг Pulp Mill Holding, и подчеркнул, что посольство Австрии в Украине следит за тем, как развивается расследование вокруг комбината, передает УНН.

Детали

По словам посла, Pulp Mill Holding с самого начала своей работы помогает развиваться украинской экономике: активно инвестирует и обеспечивает рабочие места. Именно поэтому они тщательно следят за тем, как развивается расследование в отношении комбината, руководство которого обвиняют в якобы неуплате налогов и др., из-за чего были арестованы корпоративные права и имущество ККБК.

Цитата

“Одним из обязательств посольства Австрии в Украине является защита интересов австрийских компаний, проводящих свои бизнес-операции в Украине. С начала своей работы в Украине в 2002 году «Pulp Mill Holding» вносил значительные вклады в развитие украинской экономики и постоянно инвестировал в улучшение оборудования и повышение европейских стандартов, применяемых на этом предприятии (ККБК - ред.).

Сегодня, когда украинцы героически защищают свою страну и европейские ценности от российской агрессии, «Pulp Mill Holding» защищает украинские ВСУ и сотрудников «Pulp Mill Holding» в Украине.

Посольство Австрии в Украине полностью уважает право украинской власти расследовать какие-либо дела в рамках своей компетенции и полномочий. При этом посольство Австрии в Украине просит сделать так, чтобы ограничительные меры, применяемые в рамках уголовных полномочий, такие как аресты и обыски, были разумными, пропорциональными и не приводили к эффективной блокировке бизнеса, когда обвинения не подтверждаются.

Кроме того, посольство Австрии просит, чтобы те аргументы и жалобы, которые подает «Pulp Mill Holding», рассматривались полностью, широкомасштабно и объективно. Посольство Австрии уверено, что соблюдение европейских принципов права, европейских стандартов юстиции и правосудия является ключевым фактором стабильности Украины, стабильного экономического развития и будущей интеграции Украины в европейские структуры. Посольство будет продолжать тщательно следить за тем, как развивается расследование. Итак, моя позиция как посла: мы это все видим, должны в этом разобраться и помочь, если это возможно”, - сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Арад Бенке.

Добавим

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором работает 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции. Несмотря на это, Комбинат может прекратить свою деятельность, а все - из-за давления со стороны правоохранителей.

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