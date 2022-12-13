Україна розраховує отримати LED-лампи від країн-партнерів до кінця цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні очікують розпочати отримання енергозберігаючих LED-ламп від країн-партнерів для заміни в установах та серед населення до кінця цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками міжнародної конференції «Солідарність з українським народом» у Франції, передає УНН.
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«Ці LED-лампи ми розраховуємо розпочати отримувати до кінця цього року й протягом зими провести заміну всієї цієї кількості. Це передбачає заміну як серед населення, це порядком 20-25 млн ламп, які ми обміняємо в населення на лампочки розжарювання для того, щоб зрозуміти, що ми в 7 разів зменшуємо кількість споживання населення й друга частина це соціальна сфера, школи, лікарні, садочки, соціальні будівлі», - розповів Шмигаль.
За його словами, закупівлю профінансує Єврокомісія.
Європейська комісія виділить 30 мільйонів євро на закупівлю світлодіодних ламп для України.
Він зазначив, що Україна таким чином зможе заощадити 1 ГВт електроенергії та знизити дефіцит у мережі.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський назвав шість кроків, які допоможуть Україні витримати енергетичний терор з боку росії.
Шмигаль повідомляв, що в Україні внаслідок російських обстрілів пошкоджено від 40 до 50% розподільчих мереж, які забезпечують населення електроенергією. Українці живуть в умовах віялових включень світла, а не відключень.