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Украина рассчитывает получить LED-лампы от стран-партнеров до конца этого года

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине ожидают приступить к получению энергосберегающих LED-ламп от стран-партнеров для замены в учреждениях и среди населения до конца этого года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам международной конференции «Солидарность с украинским народом» во Франции, передает УНН.

Цитата

«Эти LED-лампы мы рассчитываем начать получать до конца этого года и в течение зимы произвести замену всего этого количества. Это предполагает замену как среди населения, это порядком 20-25 млн ламп, которые мы обменяем у населения на лампочки накаливания для того, чтобы понять, что мы в 7 раз уменьшаем количество потребления населения и вторая часть это социальная сфера, школы, больницы, садики, социальные здания», – рассказал Шмыгаль.

По его словам, закупку профинансирует Еврокомиссия.

Европейская комиссия выделит 30 миллионов евро на закупку светодиодных ламп для Украины.

Он отметил, что Украина таким образом сможет сэкономить 1 ГВт электроэнергии и снизить дефицит сети.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский назвал шесть шагов, которые помогут Украине выдержать энергетический террор со стороны россии.

Шмыгаль сообщал, что в Украине в результате российских обстрелов повреждено от 40 до 50% распределительных сетей, обеспечивающих население электроэнергией. Украинцы живут в условиях веерных включений света, а не отключений.

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