В Україні пошкоджено до 50% розподільчих мереж, які дають електроенергію

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"Станом на сьогодні пошкоджено від 40 до 50% розподільчих мереж, які забезпечують електроенергію населенню України. До 12 млн споживачів, як наголосив Володимир Зеленський, залишаються без світла, або без постійного постачання електроенергії", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що вся країна вже вимушена жити в умовах віялових включень світла, а не відключень.

"Коли електроенергія доступна кілька годин на добу і все це в умовах зимового часу з мінусовою температурою", - сказав прем'єр-міністр.

Доповнення

Раніше Денис Шмигаль повідомив що Україна готується до різних сценаріїв, зокрема до тривалої відсутності електроенергії та опалення в окремих регіонах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки ЄС для закупівлі близько 2 млрд кубометрів газу.