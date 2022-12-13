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В Україні пошкоджено до 50% розподільчих мереж, які дають електроенергію

В Україні пошкоджено до 50% розподільчих мереж, які дають електроенергію

Київ • УНН

 • 524505 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні внаслідок російських обстрілів пошкоджено від 40 до 50% розподільчих мереж, які забезпечують населення електроенергією. Українці живуть в умовах віялових включень світла, а не відключень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу за підсумками міжнародної конференції "Солідарність з українським народом" у Франції, передає УНН.

Деталі

"Станом на сьогодні пошкоджено від 40 до 50% розподільчих мереж, які забезпечують електроенергію населенню України. До 12 млн споживачів, як наголосив Володимир Зеленський, залишаються без світла, або без постійного постачання електроенергії", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що вся країна вже вимушена жити в умовах віялових включень світла, а не відключень.

"Коли електроенергія доступна кілька годин на добу і все це в умовах зимового часу з мінусовою температурою", - сказав прем'єр-міністр.

Доповнення

Раніше Денис Шмигаль повідомив що Україна готується до різних сценаріїв, зокрема до тривалої відсутності електроенергії та опалення в окремих регіонах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки ЄС для закупівлі близько 2 млрд кубометрів газу.

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