Зеленський: Україна потребує підтримки від ЄС для закупівлі 2 млрд кубометрів газу цієї зими

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“Через руйнацію терористами електростанцій, ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж передбачалося. І як наслідок, ми потребуємо підтримки для закупівлі близько 2 млрд кубометрів газу. Це також необхідний елемент нашої стабільності, який потребує вашого лідерства”, – сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський також закликав країни ЄС збільшити імпорт електроенергії в Україну.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія виділить 30 мільйонів євро на закупівлю світлодіодних ламп для України.