Зеленський: Україна потребує підтримки від ЄС для закупівлі 2 млрд кубометрів газу цієї зими
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Через руйнацію російськими окупантами електростанцій Україна потребує підтримки ЄС для закупівлі близько 2 млрд кубометрів газу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час міжнародної конференції у Парижі, присвяченій допомозі Україні, передає кореспондент УНН.
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“Через руйнацію терористами електростанцій, ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж передбачалося. І як наслідок, ми потребуємо підтримки для закупівлі близько 2 млрд кубометрів газу. Це також необхідний елемент нашої стабільності, який потребує вашого лідерства”, – сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський також закликав країни ЄС збільшити імпорт електроенергії в Україну.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія виділить 30 мільйонів євро на закупівлю світлодіодних ламп для України.