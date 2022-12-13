Єврокомісія виділить 30 млн євро на закупівлю LED-ламп для України

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"Ми уважно слухали промову президента Зеленського. Він закликав міжнародну спільноту наданти 50 мільйонів LED-ламп для українських родин. Вони важливі, тому що вони на 88% більш енергоефективні ніж старі лампочки. Це надзвичайне енергоощадження. 50 мільйонів LED-ламп, якщо їх встановлять, збережуть до 1 гігавату електроенергії, що еквівалентно річному видобутку однієї АЕС, а це велика кількість електроенергії. Єврокомісія готова виділити 30 млн євро, аби закупити LED-лампи", – сказала фон дер Ляєн.

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Голова Єврокомісії закликала інші країни приєднатися до фінансування закупівлі таких ламп. Також вона повідомила, що Єврокомісія надала 14 великих генераторів для шпиталів Донецької, Запорізької, Дніпропетровської ы Миколаївської областей. Окрім того, ще 800 генераторів передали в інші регіони країни.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський назвав шість кроків, які допоможуть Україні витримати енергетичний терор з боку росії.