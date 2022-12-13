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Єврокомісія виділить 30 млн євро на закупівлю LED-ламп для України

Єврокомісія виділить 30 млн євро на закупівлю LED-ламп для України

Київ • УНН

 • 594886 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейська комісія виділить 30 мільйонів євро на закупівлю світлодіодних ламп для України. Про це під час міжнародної конференції у Парижі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми уважно слухали промову президента Зеленського. Він закликав міжнародну спільноту наданти 50 мільйонів LED-ламп для українських родин. Вони важливі, тому що вони на 88% більш енергоефективні ніж старі лампочки. Це надзвичайне енергоощадження. 50 мільйонів LED-ламп, якщо їх встановлять, збережуть до 1 гігавату електроенергії, що еквівалентно річному видобутку однієї АЕС, а це велика кількість електроенергії. Єврокомісія готова виділити 30 млн євро, аби закупити LED-лампи", – сказала фон дер Ляєн.

Деталі

Голова Єврокомісії закликала інші країни приєднатися до фінансування закупівлі таких ламп. Також вона повідомила, що Єврокомісія надала 14 великих генераторів для шпиталів Донецької, Запорізької, Дніпропетровської ы Миколаївської областей. Окрім того, ще 800 генераторів передали в інші регіони країни.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський назвав шість кроків, які допоможуть Україні витримати енергетичний терор з боку росії.

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