Еврокомиссия выделит 30 млн евро на закупку LED-ламп для Украины

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"Мы внимательно слушали речь президента Зеленского. Он призвал международное сообщество предоставить 50 миллионов LED-ламп для украинских семей. Они важны, потому что на 88% более энергоэффективны, чем старые лампочки. Это чрезвычайное энергосбережение. 50 миллионов LED-ламп, если их установят, сохранят до 1 гигаватта электроэнергии, что эквивалентно годовой добыче одной АЭС, а это большое количество электроэнергии. Еврокомиссия готова выделить 30 млн евро, чтобы закупить LED-лампы", – сказала фон дер Ляйен.

Детали

Глава Еврокомиссии призвала другие страны присоединиться к финансированию закупки таких ламп. Также она сообщила, что Еврокомиссия предоставила 14 больших генераторов для госпиталей Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей. Кроме того, еще 800 генераторов передали в другие регионы страны.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назвал шесть шагов, которые помогут Украине выдержать энергетический террор со стороны россии.