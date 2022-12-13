Еврокомиссия выделит 30 млн евро на закупку LED-ламп для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейская комиссия выделит 30 миллионов евро на закупку светодиодных ламп для Украины. Об этом во время международной конференции в Париже заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.
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"Мы внимательно слушали речь президента Зеленского. Он призвал международное сообщество предоставить 50 миллионов LED-ламп для украинских семей. Они важны, потому что на 88% более энергоэффективны, чем старые лампочки. Это чрезвычайное энергосбережение. 50 миллионов LED-ламп, если их установят, сохранят до 1 гигаватта электроэнергии, что эквивалентно годовой добыче одной АЭС, а это большое количество электроэнергии. Еврокомиссия готова выделить 30 млн евро, чтобы закупить LED-лампы", – сказала фон дер Ляйен.
Детали
Глава Еврокомиссии призвала другие страны присоединиться к финансированию закупки таких ламп. Также она сообщила, что Еврокомиссия предоставила 14 больших генераторов для госпиталей Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей. Кроме того, еще 800 генераторов передали в другие регионы страны.
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