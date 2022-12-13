Зеленский: Украина нуждается в поддержке от ЕС для закупки 2 млрд кубометров газа этой зимой

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“Из-за разрушения террористами электростанций мы вынуждены использовать больше газа этой зимой, чем предполагалось. И как следствие, мы нуждаемся в поддержке для закупки около 2 млрд кубометров газа. Это также необходимый элемент нашей стабильности, нуждающийся в вашем лидерстве”, – сказал Зеленский.

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Зеленский также призвал страны ЕС увеличить импорт электроэнергии в Украину.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия выделит 30 миллионов евро на закупку светодиодных ламп для Украины.