Україна готується до тривалої відсутності світла і опалення – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна готується до різних сценаріїв, зокрема до тривалої відсутності електроенергії та опалення в окремих регіонах. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародній конференції у Парижі, присвяченій допомозі Україні під час зими, передає УНН.
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"Намір росії занурити Україну у пітьму – це виклик для цивілізованого світу. Ми не сумніваємося, що світ не допустить, щоб ці кровожерливі терористичні плани росії втілились у життя. Ми готуємося до різних сценаріїв, одним з яких може стати довгострокова відсутність світла чи тепла в окремих регіонах країни", – сказав Шмигаль.
Деталі
За словами прем'єр-міністра, влада та сили оборони розуміють, що росія продовжить терористичні атаки і не відмовиться від своїх намірів зруйнувати українську енергосистему. Проте жоден удар росії не змусив українців панікувати, додав Шмигаль.
Він нагадав, що за два місяці планомірних атак ракетами та дронами ворог пошкодив майже 50% української енергосистеми. Але українська енергосистема зберігає керованість, а енергетики цілодобово виконують свою роботу.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський під час звернення на міжнародній конференції у Парижі, присвяченій допомозі Україні цієї зими, закликав країни ЄС збільшити імпорт електроенергії в Україну.
Через руйнацію російськими окупантами електростанцій Україна потребує підтримки ЄС для закупівлі близько 2 млрд кубометрів газу.