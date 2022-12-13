Украина готовится к длительному отсутствию света и отопления – Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина готовится к разным сценариям, в частности к длительному отсутствию электроэнергии и отопления в отдельных регионах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на международной конференции в Париже, посвященной помощи Украине во время зимы, передает УНН.
Цитата
"Намерение россии погрузить Украину во тьму – это вызов для цивилизованного мира. Мы не сомневаемся, что мир не допустит, чтобы эти кровожадные террористические планы россии воплотились в жизнь. Мы готовимся к разным сценариям, одним из которых может стать долгосрочное отсутствие света или тепла в отдельных регионах страны", – отметил Шмыгаль.
Детали
По словам премьер-министра, власти и силы обороны понимают, что россия продолжит террористические атаки и не откажется от своих намерений разрушить украинскую энергосистему. Однако ни один удар россии не заставил украинцев паниковать, добавил Шмыгаль.
Он напомнил, что за два месяца планомерных атак ракетами и дронами враг повредил почти 50% украинской энергосистемы. Но украинская энергосистема сохраняет управляемость, а энергетики круглосуточно выполняют свою работу.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский во время обращения на международной конференции в Париже, посвященной помощи Украине этой зимой, призвал страны ЕС увеличить импорт электроэнергии в Украину.
Из-за разрушения российскими оккупантами электростанций Украина нуждается в поддержке ЕС для закупки около 2 млрд кубометров газа.