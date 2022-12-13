Зеленський закликав ЄС збільшити імпорт електроенергії в Україну

Деталі

Глава держави наголосив, що до завершення опалювального сезону Україна потребує аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто, постачання електрики з країн Євросоюзу – обсяг до 2 гігават.

Цитата

“Щоб це стало можливим, необхідно рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність. Знову ж таки, усі технічні деталі такого рішення представляють наші урядовці, які присутні на конференції. Така підтримка постачанням електрики може коштувати близько 800 млн євро в поточних цінах. Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні. Тож я закликаю вас зробити одним з конкретних результатів цієї конференції погодження усіх рішень для такої підтримки України постачанням електрики з країн ЄС”, – пояснив Зеленський.

Доповнення

Зеленський назвав шість кроків, якими партнери ЄС можуть допомогти Україні вистояти проти енергетичного терору росії цієї зими.