Зеленский призвал ЕС увеличить импорт электроэнергии в Украину

Детали

Глава государства подчеркнул, что до завершения отопительного сезона Украина нуждается в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть, поставках электричества из стран Евросоюза – объем до 2 гигаватт.

Цитата

“Чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов системы передачи электричества увеличить импортную мощность. Опять же все технические детали такого решения представляют представители нашего правительства, которые присутствуют на конференции. Такая поддержка поставками электричества может стоить около 800 млн евро в текущих ценах. Это существенно. Но значительно меньше, чем может стоить нам всем блекаут в Украине. Поэтому я призываю вас сделать одним из конкретных результатов этой конференции согласование всех решений для такой поддержки Украины поставкой электричества из стран ЕС", – объяснил Зеленский.

Дополнение

Зеленский назвал шесть шагов, которыми партнеры ЕС могут помочь Украине выстоять против энергетического террора россии этой зимой.