В Украине повреждено до 50% распределительных сетей, которые дают электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине в результате российских обстрелов повреждено от 40 до 50% распределительных сетей, которые обеспечивают население электроэнергией. Украинцы живут в условиях веерных включений света, а не отключений. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время брифинга по итогам международной конференции "Солидарность с украинским народом" во Франции, передает УНН.
Детали
"По состоянию на сегодняшний день повреждено от 40 до 50% распределительных сетей, которые обеспечивают электроэнергию населению Украины. До 12 млн потребителей, как отметил Владимир Зеленский, остаются без света, или без постоянной поставки электроэнергии", - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что вся страна уже вынуждена жить в условиях веерных включений света, а не отключений.
"Когда электроэнергия доступна несколько часов в сутки, и все это в условиях зимнего времени с отрицательной температурой", - сказал премьер-министр.
Дополнение
Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готовится к разным сценариям, в частности к длительному отсутствию электроэнергии и отопления в отдельных регионах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке ЕС для закупки около 2 млрд кубометров газа.