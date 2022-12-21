В Украине с января стартует программа замены старых ламп на энергосберегающие LED-лампы

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«Сейчас, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, нам приходится внедрять различные, в том числе нетрадиционные, меры по энергоэффективности. Простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это очень существенная экономия. Для сравнения: замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу целого реактора атомной электростанции», - подчеркнула Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба министерства.

Детали

По ее словам, в частности, замену 30 млн лампочек профинансирует Европейский Союз. Правительство Украины работает над тем, чтобы все процедуры со стороны ЕС были завершены до конца года, и уже в январе программа стартовала.

Свириденко сообщила, что программа будет реализовываться через Укрпочту, а ее механизм будет максимально упрощен. Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку, прийти в отделение Укрпочты и обменять 5 ламп старого образца на 5 новых светодиодных.

«Мы сделаем программу достаточно длительной для того, чтобы все граждане Украины, желающие заменить лампочки, могли воспользоваться этой возможностью», - отметила Свириденко.

Дополнение

В Украине ожидают приступить к получению энергосберегающих LED-ламп от стран-партнеров для замены в учреждениях и среди населения до конца этого года.

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация с энергоснабжением в центральном регионе, в частности в Киеве, остается все еще сложной. Регионам доказаны лимиты потребления, при превышении которых используются аварийные отключения.