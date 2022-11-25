Замість черг та паперів: в Дії тестуватимуть подачу заяви про шлюб

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"На порталі "Дія" можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід", – ідеться у повідомленні.

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Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням. Долучитися до нього можуть українці віком від 18 років і які мають електронний підпис. Заява проходить реальний процес реєстрації, тому записатися на бета-тест можна лише парою – наречений та наречена.

Нагадаємо

В органах ДРАЦС запрацював шеринг електронного паспорта в "Дії". Тепер можна одружитися, навіть якщо паспорт забули вдома або він "загубився".