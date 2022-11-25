Вместо очередей и бумаг: в Дие будут тестировать подачу заявления о браке

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"На портале "Дия" можно будет подать заявление на регистрацию брака и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги, сопровождающие мероприятие", – говорится в сообщении.

Детали

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке. Присоединиться к нему могут украинцы старше 18 лет и которые имеют электронную подпись. Заявление проходит реальный процесс регистрации, поэтому записаться на бета-тест можно только парой – жених и невеста.

Напомним

В ЗАГСах заработал шеринг электронного паспорта в "Дие". Теперь можно жениться, даже если паспорт забыли дома или он "потерялся".