В Дії закінчується бета-тестування подачі заяви на шлюб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Закінчується бета-тестування подачі заяви на шлюб через портал державних послуг "Дія". Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Закінчується бета-тестування заяви на шлюб через портал «Дія», - сказав Банік.
Також він повідомив, що наразі в бета-тестуванні національний проект щодо безкоштовного обмінювання старих електричних ламп на енергозберігаючі LED-лампи.
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«Є великий національний проект по заміні ламп, він зараз в бета-тестуванні, все йде досить успішно. Ми продовжуємо працювати над розмитненням – це великий, потужний довгостроковий проект», - розповів Банік.
Доповнення
В листопаді 2022 року повідомлялося, що на порталі державних послуг "Дія" запускають бета-тест подачі заяви про шлюб.