В "Дії" выбирают дизайн для услуги "Зимова єПідтримка", которая стартует 1 декабря
Киев • УНН
С 1 декабря в "Дії" стартует услуга "Зимова єПідтримка" с выплатой 1000 грн для украинцев. Средства можно будет получить через приложение, банки-партнеры или"Укрпочту".
В приложении "Дія" готовятся к запуску услуги "Зимова єПідтримка" и уже выбирают дизайн. Единовременная государственная помощь в размере 1000 грн будет доступна украинцам, находящимся на территории Украины, включая детей. Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Для обеспечения максимальной доступности этой услуги "Зимова єПідтримка" будет вынесена на главный экран "Дії". В настоящее время пользователям предлагают три варианта дизайна баннера, которые отражают удобство и информативность:
Вариант 1: четкий и минималистичный дизайн с кнопкой для получения оплаты.
Вариант 2: Акцент на подаче заявки с более темным цветовым оформлением.
Вариант 3: подчеркивание суммы выплаты, что делает акцент на удобстве навигации для пользователей.
Услуга будет доступна с 1 декабря, а прием заявок продлится через мобильное приложение "Дія". Полученные средства можно будет использовать до конца 2025 года.
Как получить "Зимову єПідтримка" через "Дію":
1. установить приложение "Дія".
2. открыть карту "Национальный кэшбэк" в банке-партнере, если она отсутствует.
3. активировать карту в разделе "Сервисы".
4. подать заявку на выплату.
5. ожидать зачисления средств.
Также предусмотрены альтернативные способы получения помощи для людей без доступа к "действию":
- Обращение к банкам-партнерам.
- Пенсионеры и лица с инвалидностью могут получить средства через «Укрпочту».