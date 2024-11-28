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Zelenskyy signed a law on raising taxes
14:57 • 6541 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

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В "Дії" выбирают дизайн для услуги "Зимова єПідтримка", которая стартует 1 декабря

В "Дії" выбирают дизайн для услуги "Зимова єПідтримка", которая стартует 1 декабря

Киев  •  УНН

 • 2163 просмотра

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С 1 декабря в "Дії" стартует услуга "Зимова єПідтримка" с выплатой 1000 грн для украинцев. Средства можно будет получить через приложение, банки-партнеры или"Укрпочту".

В приложении "Дія" готовятся к запуску услуги "Зимова єПідтримка" и уже выбирают дизайн. Единовременная государственная помощь в размере 1000 грн будет доступна украинцам, находящимся на территории Украины, включая детей. Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН

Для обеспечения максимальной доступности этой услуги "Зимова єПідтримка" будет вынесена на главный экран "Дії". В настоящее время пользователям предлагают три варианта дизайна баннера, которые отражают удобство и информативность:

Вариант 1: четкий и минималистичный дизайн с кнопкой для получения оплаты.

Вариант 2: Акцент на подаче заявки с более темным цветовым оформлением.

Вариант 3: подчеркивание суммы выплаты, что делает акцент на удобстве навигации для пользователей.

Услуга будет доступна с 1 декабря, а прием заявок продлится через мобильное приложение "Дія". Полученные средства можно будет использовать до конца 2025 года.

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Как получить "Зимову єПідтримка" через "Дію":

1. установить приложение "Дія".

2. открыть карту "Национальный кэшбэк" в банке-партнере, если она отсутствует.

3. активировать карту в разделе "Сервисы".

4. подать заявку на выплату.

5. ожидать зачисления средств.

Также предусмотрены альтернативные способы получения помощи для людей без доступа к "действию":

  • Обращение к банкам-партнерам.
  • Пенсионеры и лица с инвалидностью могут получить средства через «Укрпочту»
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоТехнологии
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