В "Дії" поставят на паузу часть услуг ЗАГС в семи областях: детали
Киев • УНН
В 7 областях Украины, включая Ивано-Франковскую и Львовскую, временно приостановлено предоставление некоторых онлайн-услуг ЗАГС из-за реорганизации. Это касается таких услуг как «єМалятко» и выдача выписок о рождении, браке, смерти.
В 7 областях регионах часть услуг ЗАГС онлайн будет на паузе, предупредили в сервисе государственных услуг онлайн "Дія" в пятницу, пишет УНН.
Подробности
"Реорганизация в структуре отделов ЗАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале "Дія" будут временно недоступны в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях", - говорится в сообщении.
Какие услуги будут на паузе
Как сообщается, речь идет в том числе о таких услугах:
- "єМалятко";
- выписка о рождении;
- выписка о смене имени;
- выписка о браке;
- выписка о расторжении брака;
- выписка о смерти;
- повторная выдача свидетельств из ЗАГС.
"Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили - проверьте, подписали ли и отправили заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ЗАГС успел ее обработать. Если не успеете - после восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ЗАГС, в котором заказывали услугу, с квитанцией для ее получения", - сказано в сообщении.
