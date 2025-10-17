$41.760.01
У "Дії" поставлять на паузу частину послуг ДРАЦС у семи областях: деталі

Київ • УНН

 • 964 перегляди

У 7 областях України, включаючи Івано-Франківську та Львівську, тимчасово призупинено надання деяких онлайн-послуг ДРАЦС через реорганізацію. Це стосується таких послуг як «єМалятко» та видача витягів про народження, шлюб, смерть.

У "Дії" поставлять на паузу частину послуг ДРАЦС у семи областях: деталі

У 7 областях регіонах частина послуг ДРАЦС онлайн буде на паузі, попередили в сервісі державних послуг онлайн "Дія" у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - ідеться у повідомленні.

Які послуги будуть на паузі

Як повідомляється, ідеться у тому числі про такі послуги:

  • "єМалятко";
    • витяг про народження;
      • витяг про зміну імені;
        • витяг про шлюб;
          • витяг про розірвання шлюбу;
            • витяг про смерть;
              • повторна видача свідоцтв з ДРАЦС.

                "Якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете - після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - сказано у повідомленні.

                Юлія Шрамко

