У "Дії" поставлять на паузу частину послуг ДРАЦС у семи областях: деталі
Київ • УНН
У 7 областях України, включаючи Івано-Франківську та Львівську, тимчасово призупинено надання деяких онлайн-послуг ДРАЦС через реорганізацію. Це стосується таких послуг як «єМалятко» та видача витягів про народження, шлюб, смерть.
У 7 областях регіонах частина послуг ДРАЦС онлайн буде на паузі, попередили в сервісі державних послуг онлайн "Дія" у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - ідеться у повідомленні.
Які послуги будуть на паузі
Як повідомляється, ідеться у тому числі про такі послуги:
- "єМалятко";
- витяг про народження;
- витяг про зміну імені;
- витяг про шлюб;
- витяг про розірвання шлюбу;
- витяг про смерть;
- повторна видача свідоцтв з ДРАЦС.
"Якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете - після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - сказано у повідомленні.
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат22.09.25, 14:53 • 48217 переглядiв