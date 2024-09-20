В «Дії» можно проголосовать за представителя на детское «Евровидение-2024»

Украинцы смогут в приложении «Дія» голосовать за представителя на детское «Евровидение-2024». Проголосовать могут все желающие от 14 лет. Об этом сообщает «Дія», передает УНН.

Детали

В приложении объясняют, что голосование будет проходить в два этапа - до 10:00 22 сентября в приложении будут голосовать украинцы. Во время финала Нацотбора 22 сентября свои баллы выставит жюри. Во время трансляции финала голосование в «Дії» будет продолжаться.

Победителем национального отбора и представителем от Украины на детском «Евровидении-2024» станет тот, кто получит наибольшее количество голосов от зрителей и жюри.

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Чтобы проголосовать, нужно:

зайти в приложение «Действие»,

выбрать «Сервисы» (там будут видеопрезентации всех нынешних участников)

Просмотрев их, можно отдать голос за своего фаворита.

Посмотреть финал Нацотбора на Детское Евровидение-2024 можно также в приложении. Переходите в Дія.ТѴ и включайте канал Суспільне Культура - добавляют в «Действия».

Напомним,

В этом году 22-й песенный конкурс «Детское Евровидение» в конце этого года состоится в Испании.