В «Дії» можно проголосовать за представителя на детское «Евровидение-2024»
Киев • УНН
В приложении «Дія» состоится голосование за представителя Украины на детское «Евровидение-2024». Голосовать смогут все желающие от 14 лет, а финал Нацотбора можно будет посмотреть в Дія.ТѴ.
Украинцы смогут в приложении «Дія» голосовать за представителя на детское «Евровидение-2024». Проголосовать могут все желающие от 14 лет. Об этом сообщает «Дія», передает УНН.
Детали
В приложении объясняют, что голосование будет проходить в два этапа - до 10:00 22 сентября в приложении будут голосовать украинцы. Во время финала Нацотбора 22 сентября свои баллы выставит жюри. Во время трансляции финала голосование в «Дії» будет продолжаться.
Победителем национального отбора и представителем от Украины на детском «Евровидении-2024» станет тот, кто получит наибольшее количество голосов от зрителей и жюри.
Україна візьме участь у Євробаченні-202510 сентября 2024, 10:18 • 11506 просмотров
Чтобы проголосовать, нужно:
- зайти в приложение «Действие»,
- выбрать «Сервисы» (там будут видеопрезентации всех нынешних участников)
- Просмотрев их, можно отдать голос за своего фаворита.
Посмотреть финал Нацотбора на Детское Евровидение-2024 можно также в приложении. Переходите в Дія.ТѴ и включайте канал Суспільне Культура
Напомним,
В этом году 22-й песенный конкурс «Детское Евровидение» в конце этого года состоится в Испании.