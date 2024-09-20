В "Дії" можна проголосувати за представника на дитяче "Євробачення-2024"
Київ • УНН
У застосунку "Дія" відбудеться голосування за представника України на дитяче "Євробачення-2024". Голосувати зможуть усі охочі від 14 років, а фінал Нацвідбору можна буде переглянути в Дія.ТV.
Українці зможуть в застосунку "Дія" голосувати за представника на дитяче "Євробачення-2024". Проголосувати можуть усі охочі від 14 років. Про це повідомляє "Дія", передає УНН.
Деталі
У застосунку пояснюють, що голосування проходитиме у два етапи — до 10:00 22 вересня в застосунку голосуватимуть українці. Під час фіналу Нацвідбору 22 вересня свої бали виставить журі. Під час трансляції фіналу голосування в "Дії"триватиме.
Переможцем національного відбору та представником від України на дитячому "Євробаченні-2024" стане той, хто отримає найбільшу кількість голосів від глядачів і журі.
Україна візьме участь у Євробаченні-202510.09.24, 13:18 • 12431 перегляд
Щоб проголосувати, потрібно:
- зайти в застосунок «Дія»,
- обрати «Сервіси»( там будуть відеопрезентації всіх цьогорічних учасників)
- Переглянувши їх, можна віддати голос за свого фаворита.
Переглянути фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 можна також у застосунку. Переходьте в Дія.ТV і вмикайте канал Суспільне Культура
Нагадаємо
Цьогоріч 22-й пісенний конкурс "Дитяче Євробачення" наприкінці цього року відбудеться в Іспанії.