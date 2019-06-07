В детскую футбольную академию УАФ приглашают девочек

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22976 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 43773 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61760 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116584 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109981 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136714 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130037 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130110 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В детскую футбольную академию УАФ приглашают девочек

В детскую футбольную академию УАФ приглашают девочек

Киев  •  УНН

 • 11317 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинская ассоциация футбола объявляет набор девочек 2008-2009 годов рождения в футбольной группы детской академии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Отмечается, что набор объявлен для девочек 2008-2009 годов рождения, то есть в возрасте 9-11 лет.

Записаться к футбольной группы можно по телефону: 044 521 05 22. С понедельника по пятницу.

В УАФ рассказали, что тренировки девчачьей команды будут проходить в Киеве, по адресу: ул. Лабораторный, 7-а (искусственные поля НТК им. В. Банникова).

Напомним, как писал УНН, впервые за 10 лет, Молодежная сборная Украины победила в XVI-м турнире памяти Великого Валерия Лобановского.

Приветствуя игроки с триумфом, президент УАФ Андрей Павелко отметил работу тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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