В детскую футбольную академию УАФ приглашают девочек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинская ассоциация футбола объявляет набор девочек 2008-2009 годов рождения в футбольной группы детской академии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Отмечается, что набор объявлен для девочек 2008-2009 годов рождения, то есть в возрасте 9-11 лет.
Записаться к футбольной группы можно по телефону: 044 521 05 22. С понедельника по пятницу.
В УАФ рассказали, что тренировки девчачьей команды будут проходить в Киеве, по адресу: ул. Лабораторный, 7-а (искусственные поля НТК им. В. Банникова).
Напомним, как писал УНН, впервые за 10 лет, Молодежная сборная Украины победила в XVI-м турнире памяти Великого Валерия Лобановского.
Приветствуя игроки с триумфом, президент УАФ Андрей Павелко отметил работу тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем.