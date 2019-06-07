В дитячу футбольну академію УАФ запрошують дівчат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Українська асоціація футболу оголошує набір дівчат 2008—2009 років народження до футбольної групи дитячої академії. Про це повідомляє прес-служба УАФ, передає УНН.
Зазначається, що набір оголошено для дівчат 2008—2009 років народження, тобто віком 9-11 років.
Записатися до футбольної групи можна за телефоном: 044 521 05 22. З понеділка по п'ятницю.
В УАФ розповіли, що тренування дівчачої команди проходитимуть у Києві, за адресою: пров. Лабораторний, 7-а (штучні поля НТК ім. В. Баннікова).
Нагадаємо, як писав УНН, вперше за 10 років, Молодіжна збірна України перемогла у XVI-му турнірі пам’яті Великого Валерія Лобановського.
Вітаючи гравці з тріумфом, президент УАФ Андрій Павелко відзначив роботу тренерського штабу на чолі з Русланом Ротанем.