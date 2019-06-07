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В дитячу футбольну академію УАФ запрошують дівчат

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Українська асоціація футболу оголошує набір дівчат 2008—2009 років народження до футбольної групи дитячої академії. Про це повідомляє прес-служба УАФ, передає УНН.

Зазначається, що набір оголошено для дівчат 2008—2009 років народження, тобто віком 9-11 років.

Записатися до футбольної групи можна за телефоном: 044 521 05 22. З понеділка по п'ятницю.

В УАФ розповіли, що тренування дівчачої команди проходитимуть у Києві, за адресою: пров. Лабораторний, 7-а (штучні поля НТК ім. В. Баннікова).

Нагадаємо, як писав УНН, вперше за 10 років, Молодіжна збірна України перемогла у XVI-му турнірі пам’яті Великого Валерія Лобановського. 

Вітаючи гравці з тріумфом, президент УАФ Андрій Павелко відзначив роботу тренерського штабу на чолі з Русланом Ротанем. 

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