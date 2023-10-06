В Госбюджет-2024 правительство заложило 40 млрд грн на поддержку экономического восстановления и украинский бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На следующий год заложено в проект госбюджета 40 млрд грн на программы поддержки экономического восстановления и программы помощи украинскому бизнесу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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"Неотъемлемой частью восстановления Украины должно стать и восстановление нашей экономики. На следующий год мы заложили в проект госбюджета 40 млрд грн на программы поддержки экономического восстановления и программы помощи украинскому бизнесу", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, предлагается выделить 18 млрд грн на программу льготного кредитования "5-7-9".
"Предусмотрели почти 5 млрд грн на эффективную программу безвозвратных грантов єРобота. Еще 3 млрд грн планируется направить на поддержку инвестиционных проектов. 1 млрд грн на компенсацию стоимости сельхозтехники отечественного производства. 1 млрд грн на индустриальные парки. Их уже работает более 60, но постоянно движемся вперед", - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что правительство сегодня включает в Реестр индустриальных парков две новые площадки.
"Одна на Ивано-Франковщине, другая на Днепропетровщине. Ожидается, что благодаря этим двум индустриальным паркам будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
В проекте Госбюджета на 2024 год правительство увеличило финансирование на поддержку ветеранов на 7,5 млрд грн, что вдвое больше чем в 2023 году, – до более 14 млрд гривен.