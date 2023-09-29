Бюджет-2024: підтримка ветеранів зросте більше ніж удвічі

Цитата

«Це дозволить якісно і комплексно надавати всеохоплюючу підтримку громадянам, які захищали незалежність нашої держави. А саме суттєве збільшення бюджетних асигнувань для реалізації ветеранської політики, що включає комплексні підходи до реабілітації, медичного обслуговування, житлового забезпечення, та інших форм підтримки ветеранів та їхніх сімей, сприятиме швидшому й ефективнішому вирішенню їх проблем і потреб», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За рахунок цих коштів, як очікується, буде запроваджено інститут помічника ветерана та планується надавати реабілітаційні та психологічні послуги ветеранам та членам їх сімей. На це у бюджеті передбачено 4 та 2,6 млрд гривень відповідно.

Для забезпечення житлом ветеранів (понад 2 тис. осіб) заплановані виплати близько 6 млрд грн.

Для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища враховані кошти у сумі 516 млн гривень.

А також на фінансову підтримку ветеранів через Український ветеранській фонд передбачено 248 млн гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд ухвалив проєкт Бюджету на 2024 рік