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Бюджет-2024: поддержка ветеранов вырастет более чем вдвое

Бюджет-2024: поддержка ветеранов вырастет более чем вдвое

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В проекте Госбюджета на 2024 год правительство увеличило финансирование на поддержку ветеранов на 7,5 млрд грн, что вдвое больше чем в 2023 году, – до более 14 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Цитата

«Это позволит качественно и комплексно предоставлять всеобъемлющую поддержку гражданам, которые защищали независимость нашего государства. А именно существенное увеличение бюджетных ассигнований для реализации ветеранской политики, включающей комплексные подходы к реабилитации, медицинскому обслуживанию, жилищному обеспечению, и других форм поддержки ветеранов и их семей, будет способствовать более быстрому и эффективному решению их проблем и потребностей», - говорится в сообщении.

Детали

За счет этих средств, как ожидается, будет введен институт помощника ветерана и планируется предоставлять реабилитационные и психологические услуги ветеранам и членам их семей. На это в бюджете предусмотрено 4 и 2,6 млрд гривен соответственно.

Для обеспечения жильем ветеранов (более 2 тыс. человек) запланированы выплаты около 6 млрд грн.

Для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища учтены средства в сумме 516 млн гривен.

А также на финансовую поддержку ветеранов через Украинский ветеранский фонд предусмотрено 248 млн гривен.

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