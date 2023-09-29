Бюджет-2024: поддержка ветеранов вырастет более чем вдвое

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В проекте Госбюджета на 2024 год правительство увеличило финансирование на поддержку ветеранов на 7,5 млрд грн, что вдвое больше чем в 2023 году, – до более 14 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, пишет УНН.