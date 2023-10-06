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В Держбюджет-2024 уряд заклав 40 млрд грн на підтримку економічного відновлення та український бізнес

В Держбюджет-2024 уряд заклав 40 млрд грн на підтримку економічного відновлення та український бізнес

Київ • УНН

 • 543269 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На наступний рік закладено в проєкт держбюджету 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«Невід’ємною частиною відновлення України має стати й відновлення нашої економіки. На наступний рік ми заклали в проєкт держбюджету 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу», - повідомив Шмигаль.

За його словами, пропонується виділити 18 млрд грн на програму пільгового кредитування “5-7-9”.

«Передбачили майже 5 млрд грн на ефективну програму безповоротних грантів єРобота. Ще 3 млрд грн планується спрямувати на підтримку інвестиційних проєктів. 1 млрд грн на компенсацію вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва. 1 млрд грн на індустріальні парки. Їх уже працює більш ніж 60, але постійно рухаємося вперед», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що уряд сьогодні включає до Реєстру індустріальних парків два нових майданчики.

«Один на Івано-Франківщині, інший на Дніпропетровщині. Очікується, що завдяки цим двом індустріальним паркам буде створено близько 2 тисяч нових робочих місць», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

У проекті Держбюджету на 2024 рік уряд збільшив фінансування на підтримку ветеранів на 7,5 млрд грн, що удвічі більше ніж у 2023 році, – до понад 14 млрд гривень.

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