В Держбюджет-2024 уряд заклав 40 млрд грн на підтримку економічного відновлення та український бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На наступний рік закладено в проєкт держбюджету 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Невід’ємною частиною відновлення України має стати й відновлення нашої економіки. На наступний рік ми заклали в проєкт держбюджету 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу», - повідомив Шмигаль.
За його словами, пропонується виділити 18 млрд грн на програму пільгового кредитування “5-7-9”.
«Передбачили майже 5 млрд грн на ефективну програму безповоротних грантів єРобота. Ще 3 млрд грн планується спрямувати на підтримку інвестиційних проєктів. 1 млрд грн на компенсацію вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва. 1 млрд грн на індустріальні парки. Їх уже працює більш ніж 60, але постійно рухаємося вперед», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що уряд сьогодні включає до Реєстру індустріальних парків два нових майданчики.
«Один на Івано-Франківщині, інший на Дніпропетровщині. Очікується, що завдяки цим двом індустріальним паркам буде створено близько 2 тисяч нових робочих місць», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
У проекті Держбюджету на 2024 рік уряд збільшив фінансування на підтримку ветеранів на 7,5 млрд грн, що удвічі більше ніж у 2023 році, – до понад 14 млрд гривень.