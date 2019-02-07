В Госагентстве рассказали о самых популярных электронных услугах

"Оформлением помощи при рождении ребенка за последние два года (онлайн - ред.) уже воспользовались более 30 тыс. семей. Услугой по получению выписки о земельном участке за этот период воспользовались более 500 тыс. раз. Справку о несудимости в общем оформили более 117 тыс. раз. Более 900 тыс. раз украинцы онлайн проверяли на действительность документы (паспорт, дипломы, водительское удостоверение и т.д.). Электронный кабинет водителя был запущен лишь в конце 2018 года, и менее чем за два месяца в нем зарегистрировались почти 30 тыс. пользователей - это как физические, так и юридические лица", - сообщили в пресс-службе ведомства.



По данным Госагентства, сегодня Украинский дистанционно уже доступно 118 публичных услуг в 8 сферах жизнедеятельности. Все э-услуги аккумулированные на сайте Кабинета министров (www.kmu.gov.ua) в разделе Услуги/ Электронные услуги, поэтому нет необходимости искать каждую услугу на портале ведомства, которые предоставляет.



Как отметили в ведомстве, благодаря этим сервисам существует возможность получить услугу от государства без посещения органов власти и контакта с чиновником. Услуги доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, и кроме сокращения времени на их получение они минимизируют риски коррупции.



Напомним, с помощью кабинета водителя каждый желающий сможет узнать актуальную информацию о своих авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, узнать историю любого авто по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.

Ранее премьер-министр анонсировал на 2019 разработку еще 50 электронных услуг для граждан.