В Госагентстве рассказали о самых популярных электронных услугах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Чаще всего в электронной системе услуг украинцы проверяли подлинность документов, а также получали выдержки о земельном участке. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Оформлением помощи при рождении ребенка за последние два года (онлайн - ред.) уже воспользовались более 30 тыс. семей. Услугой по получению выписки о земельном участке за этот период воспользовались более 500 тыс. раз. Справку о несудимости в общем оформили более 117 тыс. раз. Более 900 тыс. раз украинцы онлайн проверяли на действительность документы (паспорт, дипломы, водительское удостоверение и т.д.). Электронный кабинет водителя был запущен лишь в конце 2018 года, и менее чем за два месяца в нем зарегистрировались почти 30 тыс. пользователей - это как физические, так и юридические лица", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Госагентства, сегодня Украинский дистанционно уже доступно 118 публичных услуг в 8 сферах жизнедеятельности. Все э-услуги аккумулированные на сайте Кабинета министров (www.kmu.gov.ua) в разделе Услуги/ Электронные услуги, поэтому нет необходимости искать каждую услугу на портале ведомства, которые предоставляет.
Как отметили в ведомстве, благодаря этим сервисам существует возможность получить услугу от государства без посещения органов власти и контакта с чиновником. Услуги доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, и кроме сокращения времени на их получение они минимизируют риски коррупции.
Напомним, с помощью кабинета водителя каждый желающий сможет узнать актуальную информацию о своих авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, узнать историю любого авто по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.
Ранее премьер-министр анонсировал на 2019 разработку еще 50 электронных услуг для граждан.