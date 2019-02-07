В Держагентстві розповіли про найбільш популярні електронні послуги

"Оформленням допомоги при народженні дитини за останні два роки (онлайн – ред.) вже скористалося понад 30 тис. сімей. Послугою з отримання витягу про земельну ділянку за цей період скористалися понад 500 тис. разів. Довідку про несудимість загалом оформили понад 117 тис. разів. Понад 900 тис. разів українці онлайн перевіряли на дійсність документи (паспорт, дипломи, водійське посвідчення тощо). Електронний кабінет водія був запущений лише наприкінці 2018 року, і менш як за два місяці в ньому зареєструвалися майже 30 тис. користувачів – це як фізичні, так і юридичні особи", - повідомили в прес-службі відомства.



За даними Держагентства, на сьогодні українцям дистанційно вже доступно 118 публічних послуг у 8 сферах життєдіяльності. Всі е-послуги акумульовані на сайті Кабінету міністрів (www.kmu.gov.ua) у розділі Послуги/Електронні послуги, тож нема потреби шукати кожну послугу на порталі відомства, що їх надає.



Як наголосили у відомстві, завдяки цим сервісам існує змога отримати послугу від держави без відвідування органів влади та контакту з чиновником. Послуги доступні з дому чи офісу 24 години на добу та 7 днів на тиждень, і окрім скорочення часу на їх отримання вони мінімізують ризики корупції.



Нагадаємо, з допомогою кабінету водія кожен охочий зможе дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити та оплатити адміністративні правопорушення, дізнатися історію будь-якого авто за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС.

Раніше прем’єр-міністр анонсував на 2019 рік розробку ще 50 електронних послуг для громадян.