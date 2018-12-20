В Україні з'являться електронні кабінети водія
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Для українських власників транспортних засобів планують запровадити Електронний кабінет водія. Про це повідомила прес-служба Державного агентства з питань Електронного урядування України, передає УНН.
"Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ має намір запровадити Електронний кабінет водія. З його допомогою кожен охочий зможе дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити та оплатити адміністративні правопорушення, дізнатися історію будь-якого авто за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС", - йдеться у повідомленні.
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Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС та Державного агентства з питань електронного урядування в межах проекту USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”/TAPAS, що реалізується Фондом Євразія.
Презентація Електронного кабінету водія відбудеться 21 грудня у Києві.
VIN-код (Vehicle Identification Number) - це серійний номер транспортного засобу від автовиробника, засіб ідентифікації і захисту против викрадень.
Нагадаємо, в Україні стало простіше зареєструвати автомобіль.