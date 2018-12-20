В Украине появятся электронные кабинеты водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Для украинских собственников транспортных средств планируют ввести электронный кабинет водителя. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины, передает УНН.
“Сервисный центр Министерства внутренних дел намерен ввести Электронный кабинет водителя. С его помощью каждый желающий сможет узнать актуальную информацию о своем авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, узнать историю любого авто по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД”, - говорится в сообщении.
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Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного управления в рамках проекта USAID/UK aid “Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах”/TAPAS, реализуемой Фондом Евразия.
Презентация электронного кабинета водителя состоится 21 декабря в Киеве.
VIN-код (Vehicle Identification Number) — это серийный номер транспортного средства от автопроизводителя, средство идентификации и защиты против похищений.
Напомним, в Украине стало проще зарегистрировать автомобиль.