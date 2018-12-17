В Україні стало простіше зареєструвати автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування авто не вимагає обов’язкового експертного огляду”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, огляд не треба проводити під час реєстрації нових транспортних засобів, вибракування авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною особистих даних, місця проживання власника.
Нагадаємо, містам у ЄС дозволили забороняти новітні дизельні автомобілі. Також власникам електрокарів немає потреби укладати договори про електричну зарядку автомобілів з компаніями-постачальниками.
Як повідомляв УНН, податківці вже розмитнили понад 2,5 тисячі "євроблях".
Друзі, відбулися зміни до постанови з державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів
Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талону не передбачатимуть обов’язковий експертний огляд pic.twitter.com/BsIebw617u