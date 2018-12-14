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Податківці вже розмитнили понад 2,5 тисячі "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні прискорилось розмитнення автомобілів на номерах з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

Податківці вже розмитнили понад 2,5 тисячі "євроблях"

“Станом на 14 грудня 2018 року, з початку дії нових правил ввезення транспортних засобів (з 25 листопада 2018 року) було оформлено майже 2,8 тисяч транспортних засобів на єврономерах”, — йдеться у повідомленні.

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Сума сплачених митних платежів склала майже 187,1 млн гривень. Для порівняння: станом на 13 грудня оформлено майже 2,2 тис. автівок на 149 млн гривень.

Громадяни продовжують оформлювати транспортні засоби з іноземною реєстрацією. Лише за минулу добу було здійснено митне оформлення 575 автівок, за які сплачено 38 млн гривень.

Найактивніше громадяни розмитнюють транспортні засоби у таких областях:

  • Чернівецька область — 677 автомобілів,
  • Волинська область — 604,
  • місто Київ — 414,
  • Рівненська область — 202.

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Нагадаємо, що Законом України від 08 листопада 2018 року № 2612-VIIІ “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

25 листопада набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні.

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